Europäischer Naturfotograf 2024: Erste Ausstellung in Verden Stand: 05.12.2024 08:52 Uhr Zum ersten Mal werden die Gewinnerfotos des Wettbewerbs "Europäischer Naturfotograf des Jahres" zu sehen sein: Das Deutsche Pferdemuseum Verden zeigt ab Donnerstag in einer Ausstellung die besten Bilder aus 38 Ländern.

Er ist laut Deutschem Pferdemuseum einer der renommiertesten Wettbewerbe für Naturfotografie. Etwa 18.000 Fotos wurden 2024 zum Wettbewerb eingereicht, die besten 100 sind Ende Oktober von der internationalen Jury ausgezeichnet worden. Erstmalig seit der Preisverleihung sind die Fotografien nun für die Öffentlichkeit in einer Ausstellung zu sehen. Bis zum 9. März 2025 präsentiert das Deutsche Pferdemuseum die Siegerbilder des Wettbewerbs. Besucher erwartet die ganze Bandbreite der Naturfotografie: "Von ungesehenen Verhaltensweisen, seltenen Arten, intimen Tierportraits, verträumten Pflanzenbildern bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit den Belangen des Natur- und Artenschutzes", heißt es vom Deutschen Pferdemuseum.

Die gesamte Bandbreite der Natur: Ausstellung in Verden

Der diesjährige Gewinner und damit "Europäischer Naturfotograf des Jahres 2024" ist der spanische Fotograf Jaime Rojo. Er überzeugte die Jury mit dem Insektenbild "Im Wald der Monarchen", das auch im Deutschen Pferdemuseum ausgestellt wird. Auf den anderen Fotografien zu sehen sei auch "ein gähnender Flughund, ein Bienenwolf auf Beuteflug, ein Flamingo im Morgenlicht, Elefantenbullen am Wasserloch, eine Krake beim nächtlichen Tauchgang am Meeresgrund, ein Lärchenwald im dichten Nebel, das Spiel von Sand und Wind in der Sahara, glühende Lava-Seen und zerklüftete Gletscher", heißt es von der Stadt Verden.

Alle Infos zur Ausstellung: Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Vom 5. Dezember bis zum 9. März ist die Ausstellung Dienstags bis Sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist im Museumseintrittspreis von fünf Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder (5-17 Jahre) enthalten.

