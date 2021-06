Stand: 14.06.2021 07:35 Uhr Essen: Feuer richtet 250.000 Euro Schaden in Schlachthof an

Im Landkreis Cloppenburg ist die Feuerwehr in der Nacht zu einem Großbrand in einem Schlachthof ausgerückt. Eine Maschine in dem Betrieb in Essen hatte Feuer gefangen, so die Polizei. Das Feuer beschädigte auch eine Leitung - dadurch trat für kurze Zeit giftiges Ammoniak aus. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 250.000 Euro.

VIDEO: Vier Verletzte bei Feuer in Schlachthof (1 Min)

