Erst wenige Zentimeter groß: 36 Katzenhaie ausgewildert Stand: 28.07.2022 11:34 Uhr Die Zahl der Katzenhaie in der Nordsee ist in diesem Sommer um 36 gestiegen: Das Nordsee-Aquarium auf Borkum hat Dutzende ihrer Schützlinge ausgewildert.

Katzenhaie sind nachtaktive Jäger. Sie werden bis zu 1,20 Meter lang und gehören damit zu den kleinsten Haien in der Nordsee. Bis zu 40 Jahre alt werden die Tiere. Ab etwa zehn Jahren sind sie geschlechtsreif - ziemlich spät: "Das ist auch das Problem", sagt Maria Oetjen vom Nordsee-Aquarium. Bei den ausgewilderten Kleingefleckten Katzenhaien, zwischen drei und fünf Jahre alt und erst wenige Zentimeter groß, dauert es noch, bis sie sich vermehren. Wie viele Katzenhaie es in der Nordsee gibt, ist nicht genau bekannt. Fachleute gehen jedoch davon aus, dass ihre Zahl zurückgeht.

VIDEO: Wildes Borkum (29 Min)

Drei Haiarten in der Nordsee - Alle ungefährlich

Nach Angaben des Nationalparkzentrums Multimar Wattforum in Tönning in Schleswig-Holstein leben in den küstennahen Gewässern der deutschen Nordsee drei Haiarten: der Kleingefleckte und der Großgefleckte Katzenhai sowie der Glatthai. Alle sind für Menschen ungefährlich. In Tönning werden auch Katzenhaie gezüchtet, aber nicht ausgewildert. Sie bleiben im Aquarium.

Weitere Informationen 43 Min Die Ostfriesischen Inseln - Geboren aus Sand Die zehn Inseln entlang der Niedersächsischen Nordseeküste schützen die Küste. Doch noch wichtiger sind sie für die Tierwelt. (10.11.2021) 43 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.07.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Meer und Küste Tiere