Erst Kuhstall, dann Kegelbahn: Tim und Robin bringen es ins Rollen Stand: 08.04.2025 16:32 Uhr Robin Hillmann und Tim Bamberg waren schon immer Tüftler: Das größte Projekt der beiden Freunde ist eine eigene Kegelbahn - in einem alten Kuhstall. Regelmäßig rollen heute dort Kugeln, wo früher Kühe standen.

Bis in Frelsdorf im Landkreis Cuxhaven die Kugeln rollten, war es ein weiter Weg: "Wir hätten nie gedacht, dass es so anstrengend wird", sagt Tim Bamberg. Aber 2021 hatten sie es sich in den Kopf gesetzt, nachdem sie in einer ehemaligen Gaststätte im 20 Kilometer entfernten Nachbarort auf vier alte Kegelbahnen gestoßen waren, die nicht mehr in Betrieb waren. "Drei Monate sind wir jeden Samstag dorthin, haben alles zerlegt und haben die Teile mit einem Schlepper samt Anhänger nach Frelsdorf transportiert", ergänzt sein Freund Robin Hillmann. Jetzt steht die Kegelbahn in Frelsdorf im Landkreis Cuxhaven.

Kegelbahn bei Cuxhaven: Erst mal ohne Plan angefangen

"Einen richtigen Plan hatten wir nicht, wie genau wir zwei Kegelbahnen bei uns in der Scheune aufbauen können", erzählt Tim Bamberg. Deshalb orientierten sie sich an den Fotos, die sie beim Abbau gemacht hatten. "Und wir haben die Nummer eines Kegelbahntechnikers aus Grasberg an der Bahn gefunden, der nach unserem Anruf auch tatsächlich gekommen", erinnert sich Robin Hillmann. Der half gerne, denn: "Er hat uns gesagt, eine Kegelbahn in der Scheune - so etwas hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen."

Kegeln nur unter Freunden

Und so haben die beiden jetzt zwei eigene Kegelbahnen in der Scheune von Tims Stiefvater. "Meine Familie hat nicht wirklich gedacht, dass wir das durchziehen", sagt Tim. Aber jetzt kegelt sie auch gerne mal mit. Beliebt sind die Kegelabende unter Freunden vor allem bei Geburtstagsfeiern. Professionalisieren wollen Tim und Robin das Ganze aber nicht, es soll alles privat bleiben: "Dafür ist es nicht schick genug. Außerdem wollen wir damit auch kein Geld verdienen."

