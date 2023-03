Energiepauschale: 200.000 Studenten in Niedersachsen berechtigt Stand: 11.03.2023 13:57 Uhr Rund 250.000 Studierende sowie Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können ab Mittwoch 200 Euro Energiepauschale beantragen. Eine Testphase der Antragsplattform sei erfolgreich verlaufen.

Das teilte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mit. "Die ersten Antragsteller werden die Einmalzahlung in Kürze auf ihrem Konto haben", sagte sie. Demnach seien die 200 Euro bereits am Freitag an mehrere Tausend Teilnehmer der Testphase überwiesen worden. Mit dem Geld sollen Studierende vom Bund wegen der steigenden Kosten für Strom und Gas entlastet werden.

Einmalzahlung: Drei Millionen Menschen bundesweit berechtigt

Ab kommenden Mittwoch können die 200 Euro auch in Niedersachsen beantragt werden. Laut Wissenschaftsministerium können das neben den 200.000 Studierenden auch 50.000 Schülerinnen und Schüler von Beruf- oder Fachschulen. Deutschlandweit haben knapp drei Millionen Menschen Anspruch auf die Einmalzahlung. Grundsätzlich sind alle, die zum 1. Dezember an einer deutschen Hochschule eingeschrieben waren, antragsberechtigt.

Antragsteller müssen BundID-Konto einrichten

Seit Monaten wird über die Umsetzung der Auszahlung diskutiert. Hauptkritikpunkt: Zwischen der Ankündigung der Bundesregierung und der Auszahlung ist mehr als ein halbes Jahr vergangen. Auch das Online-Antragsverfahren wird kritisiert. So muss jeder, der die 200 Euro erhalten will, zunächst ein Nutzerkonto beim Bund einrichten - das sogenannte BundID-Konto.

Zu lange gewartet: Studierende kritisieren Einmalzahlung

Ein Sprecher des Allgemeinen Studierendenausschusses der Universität Hannover erklärte zudem, dass die Summe nicht das Loch stopfen würden, das durch die Inflation entstanden sei. "Dass die 200 Euro jetzt erst Monate später verfügbar sind, und dann weder datenarm noch barrierefrei zur Verfügung gestellt werden, erinnert an die Schikane, der Studierende sich aussetzen mussten, um Corona-Nothilfen zu erhalten." Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD) versteht die Kritik, weist aber auch auf eine komplexe Umsetzung hin, weil es dafür keine zentrale Stelle auf Bundesebene gegeben habe.

AUDIO: 200 Euro Energiepauschale für Studenten: "Immer als Letztes dran" (14.02.2023) (5 Min) 200 Euro Energiepauschale für Studenten: "Immer als Letztes dran" (14.02.2023) (5 Min)

Wie erhalten Studierende die 200 Euro Einmalzahlung?

Die Antragsstellerinnen und Antragsteller müssen unter der Webadresse id.bund.de ein Konto erstellen. Dafür ist entweder die Online-Funktion des Personalausweises, das Elsterzertifikat oder ein Nutzername und Passwort notwendig. Auch Studenten, die Bafög erhalten, müssen die 200 Euro beantragen. Wer neben dem Studium arbeitet, soll das Geld ebenfalls erhalten.

