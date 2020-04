Stand: 08.04.2020 18:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Elsflether Werft schließt in diesem Jahr

Erst im vergangenen Oktober hat die Bremer Lürssen Werft die insolvente Elsflether Werft mit ihren 130 Mitarbeitern übernommen, nun steht die Werft im Landkreis Wesermarsch vor dem Aus. Am Nachmittag teilte Lürssen mit, dass die Elsflether Werft noch in diesem Jahr geschlossen wird. Die Werft war durch die Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" in finanzielle Probleme geraten. Der Standort Elsfleth sei nicht zukunftsfähig, heißt es in der Pressemitteilung der Lürssen Werft. Seit der Übernahme habe man die Elsflether Werft genauer unter die Lupe genommen und nun abschließend entschieden, die Werft ganz zu schließen.

Mehrere Gründe für Aus

Als Hauptgründe nennt ein Lürssen-Sprecher unter anderem, dass der Werfthafen immer wieder verschlicke. Außerdem gebe es Altlasten auf dem Gelände sowie einen Sanierungsstau. Alle zwei bis drei Jahre müsse der Hafen ausgebaggert werden. Das könne die Elsflether Werft wirtschaftlich nicht leisten. Zudem sei das Nachbargrundstück im Februar zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden. Das schränke die Arbeit auf der Werft ein.

Videos 29:52 NDR Fernsehen: Panorama - die Reporter Auf den Spuren der Millionen: Der Gorch-Fock-Krimi NDR Fernsehen: Panorama - die Reporter Um das Segelschulschiff "Gorch Fock" spielt sich ein Krimi ab: Vor drei Jahren in die Werft zu einer kleinen Reparatur gekommen, stiegen die Kosten auf über 100 Millionen Euro. Video (29:52 min)

Jobs an anderen Standorten

Den 130 Mitarbeitern soll angeboten werden, an anderen Lürssen-Standorten zu arbeiten. Nach Angaben der Gewerkschaft IG-Metall könnten das die Standorte in Berne, Lemwerder oder Wilhelmshaven sein. In Berne wird derzeit das Segelschulschiff "Gorch Fock" saniert. Konkrete Angebote werde es für jeden Einzelnen in den kommenden Monaten geben. Es sei schade, dass der Traditionsstandort in Elsfleth geschlossen werde, so ein IG-Metall-Sprecher. Möglicherweise werde sich aber für den einen oder anderen die Bezahlung verbessern. Denn dann gelte wohl der Flächentarifvertrag und nicht mehr der Haustarifvertrag der Elsflether Werft.

Kritik von Bürgermeisterin

Elsfleths Bürgermeisterin Brigitte Fuchs (parteilos) lässt die Gründe der Lürssen Werft nicht gelten: Lürssen haben schon vor dem Kauf gewusst, dass der Hafen verschlicke, die Werft saniert werden müsse und das Nachbargrundstück Landschaftsschutzgebiet sei, sagte sie NDR 1 Niedersachsen.

Weitere Informationen "Gorch Fock": Instandsetzung verzögert sich weiter Die Lürssen-Werft hat einen neuen Termin für die Übergabe der "Gorch Fock" an die Marine bekannt gegeben. Demnach soll das Segelschulschiff erst im Mai 2021 instandgesetzt sein. (03.03.2020) mehr Kaufvertrag für Elsflether Werft unterzeichnet Die Bremer Lürssen-Werft hat die Elsflether Werft gekauft. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden. Schon am Mittwoch soll die "Gorch Fock" nach Bremen gebracht werden. (28.10.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.04.2020 | 17:00 Uhr