Elsfleth: Schiff rammt Ersatz-Huntebrücke - Zugverkehr eingestellt Stand: 24.07.2024 10:18 Uhr Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass die Bahnstrecke über die Hunte zwischen Bremen und Nordenham nach einem Schiffsunfall gesperrt ist. Der Zugverkehr ist eingestellt, auch der Schiffsverkehr ist beeinträchtigt.

Das genaue Ausmaß des Schadens steht bislang nicht fest. Heute sollen Sachverständige laut einer Bahnsprecherin die Brücke in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) erneut begutachten. Erst dann sei eine Prognose möglich. Das Binnenschiff war am Dienstag gegen 17 Uhr aus ungeklärter Ursache mit der Behelfsbrücke bei Elsfleth kollidiert. Es ist der zweite Unfall an dieser Stelle - auch die reguläre Brücke war durch einen Schiffsunfall beschädigt worden.

Tanker mit 1.000 Tonnen Biodiesel beladen

Bereits am Dienstagabend hatte sich ein Sachverständiger der Deutschen Bahn vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Demnach dürfte der Schaden wahrscheinlich höher ausfallen als bei der letzten Kollision. Der Schiffsführer und ein weiteres Besatzungsmitglied seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Wasserschutzpolizei mit. Das Brückenhaus des Tankschiffs sei bei dem Unfall fast abgerissen worden. Der Tanker ist mit 1.000 Tonnen Biodiesel beladen. Davon sei aber nichts ausgelaufen, teilte die Wasserschutzpolizei mit.

Schienenersatzverkehr ist eingerichtet

Nach Angaben der Transdev kommt es derzeit zwischen Nordenham und Bremen zu Teilausfällen bei der Nordwestbahn. Zwischen Elsfleth und Berne ist demnach ab Hude ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Von dort dauert die Fahrt mit dem Busnotverkehr jedoch deutlich länger. Alternativ können Reisende den Intercity zwischen Oldenburg und Bremen sowie den regulären Linienbus zwischen Oldenburg und Nordenham nutzen. Informationen, ab wann die Strecke wieder für Züge befahrbar ist, sollen laut Bahnsprecherin im Laufe des Tages vorliegen.

Ersatzbrücke war erst vor wenigen Wochen installiert worden

Im Februar war ein Binnenschiff mit der eigentlichen Eisenbahnbrücke kollidiert. Das 118 Meter lange Bauwerk war dadurch zerstört worden. Das hat die Häfen in Oldenburg, Nordenham und Brake stark getroffen. Die jetzt beschädigte Ersatzbrücke war erst vor wenigen Wochen installiert worden. Nach NDR Informationen stammte das passende Modell aus einem Hilfsbrückenlager der Deutschen Bahn in Süddeutschland. Ob die Bahn eine zweite Behelfsbrücke auf Lager hat, ist noch unklar.

Videos 4 Min Schiff beschädigt nun auch Behelfsbrücke über der Hunte Erst im Februar hatte es einen ähnlichen Unfall gegeben. Reporter Sebastian Duden macht sich vor Ort ein Bild über die Lage. (23.07.2024) 4 Min

Durchfahrt unter Behelfsbrücke von Pegelstand abhängig

Da die Behelfsbrücke 30 Zentimeter niedriger ist als die eigentliche Brücke, können größere Binnenschiffe sie nur bei niedrigem Wasserstand durchfahren. Nach NDR Informationen gibt es daher einen Brückendienst, der einmal stündlich den stark schwankenden Pegelstand der Hunte an der Durchfahrtsstelle mitteilt. Warum das Schiff dennoch mit der Brücke kollidierte, wird nun ermittelt.

