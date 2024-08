Stand: 05.08.2024 15:01 Uhr Elsfleth: Nach Feuer in Zimmerei - Brandursache steht fest

Nach dem Feuer in einer Zimmerei in Bardenfleth bei Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) am vergangenen Mittwoch hat die Polizei nun die Brandursache bekanntgegeben. Das Feuer sei durch einen technischen Defekt in einem Stromschaltschrank verursacht worden, so eine Polizeisprecherin. Vergangenen Mittwoch hatte auf dem Gelände des Handwerksbetriebs ein Lagergebäude gebrannt. Rund 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz und verhinderten, dass die Flammen auf umliegende Gebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800.000 Euro.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.07.2024 | 08:30 Uhr