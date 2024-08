Stand: 01.08.2024 09:51 Uhr Brand in Zimmerei bei Elsfleth: 800.000 Euro Schaden

In Bardenfleth bei Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) ist am Mittwochmorgen ein Gebäude auf dem Gelände eines Holzbaubetriebs abgebrannt. Zeugen hatten das Feuer nach Angaben der Polizei gegen kurz nach 5 Uhr bemerkt. 90 Feuerwehrleute seien ausgerückt, weil zunächst ein Vollbrand der gesamten Zimmerei gemeldet wurde. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass nur ein großes Lager auf dem Gelände brannte, so die Polizei. Die Einsatzkräfte konnten den Angaben zufolge verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Auf dem Firmengelände stehen laut Polizei noch vier weitere Gebäude dieser Größe, in denen vor allem Holz gelagert oder verarbeitet wird. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 800.000 Euro.

VIDEO: Zimmerei bei Elsfleth brennt: 800.000 Euro Schaden (1 Min)

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 31.07.2024 | 08:30 Uhr