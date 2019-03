Stand: 14.03.2019 13:20 Uhr

Elsfleth: "Gorch Fock" soll weiter saniert werden

Die Sanierung des Segelschulschiffs "Gorch Fock" soll nach einen vorübergehenden Zahlungsstopp fortgesetzt werden. Ziel sei es, am Montag wieder mit den Arbeiten zu beginnen. Das sagte Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) nach Gesprächen ihres Ministeriums mit der neuen Führung der Elsflether Werft, die das Projekt nach der Ablösung der alten Spitze wegen Untreue-Vorwürfe wieder auf Kurs bringen will. Der grundsätzlichen Einigung über die Aufhebung des Zahlungsstopps müssen formal noch die am Insolvenzverfahren Beteiligten zustimmen.

Insolvente Elsflether Werft: Diskussion um Hilfen Niedersachsen 18.00 - 05.03.2019 18:00 Uhr Autor/in: Sandrine Harder Eine neue Führungsspitze soll die angeschlagene Elsflether Werft wieder auf Kurs bringen. Im Hafenausschuss des Landtags diskutieren Regierung und Opposition derweil über Hilfen.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.03.2019 | 14:00 Uhr