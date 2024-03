Stand: 12.03.2024 22:27 Uhr Elfjährige bei Einbruch zurückgelassen: Kind türmt aus Jugendheim

Das elfjährige Mädchen, das offenbar von Einbrechern zurückgelassen worden war, ist nun selbst aus einer Jugendhilfe-Einrichtung in Verden geflohen. Das teilte die Polizei mit. Das Kind war in der vergangenen Woche von der Polizei in Ottersberg (Landkreis Verden) geschnappt worden. Es soll den Angaben zufolge mit zwei Erwachsenen nach einem Einbruch in Horstedt (Landkreis Rotenburg) geflohen sein. Seine beiden Begleiter entkamen. Aktuell suchten die Beamten zwar nicht nach dem Mädchen, weil es noch nicht strafmündig ist, sagte ein Sprecher der Polizei Rotenburg. Aber die Beamten hätten inzwischen mehr über die Elfjährige und die beiden Erwachsenen herausfinden können: Alle drei gehören offenbar zu einer größeren Familie aus dem Raum Bremen. Der Mann und die Frau sind demnach nicht die Eltern des Kindes. Denn der Mann sei erst etwa 20 Jahre alt, hieß es. Er sei inzwischen auch in Stade gesehen worden. Über die Frau sei weiter nichts bekannt, sagte der Polizeisprecher.

Weitere Informationen Einbrecher lassen auf der Flucht elfjähriges Kind zurück Sie waren bei dem Einbruch in Horstedt überrascht worden. Der Mann und die Frau entkamen, das Mädchen wurde in Obhut genommen. (05.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min