Stand: 05.03.2024 09:42 Uhr Einbrecher lassen auf der Flucht elfjähriges Kind zurück

Einbrecher haben in Horstedt im Landkreis Rotenburg auf der Flucht vor der Polizei ein elfjähriges Mädchen zurückgelassen. Laut Polizei hatten Nachbarn den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Als die Täter begriffen, dass sie entdeckt worden waren, flüchteten sie in einem bereitstehenden Pkw. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Flüchtigen - ein Mann, eine Frau und ein Kind - zunächst auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs, fuhren dann aber an der Anschlussstelle Stuckenborstel (Landkreis Rotenburg) ab und gerieten in Ottersberg (Landkreis Verden) in eine Sackgasse. Sie ließen den Wagen ausrollen, sprangen heraus und flüchteten zu Fuß weiter. Der Mann und die Frau entkamen. Das elfjährige Mädchen wurde gefasst und dem Jugendamt des Landkreises Verden übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.03.2024 | 09:30 Uhr