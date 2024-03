Eklat bei Feuerwehr Nordenham: Stadtrat entschuldigt sich Stand: 15.03.2024 13:14 Uhr Der Stadtrat von Nordenham entschuldigt sich bei der Feuerwehr. Die hatte im Streit um eine Personalie fast geschlossen die Arbeit eingestellt. Nun erklärt sich der Rat und übernimmt die Verantwortung.

In einer öffentlichen Mitteilung entschuldigt sich der Stadtrat von Nordenham bei der Feuerwehr. Der Bürgermeister und alle Ratsmitglieder stünden "zu 100 Prozent hinter allen Mitgliedern der Feuerwehr und deren Führung", heißt es in der Mitteilung, über die zuerst die "Nord-West-Zeitung" berichtet hatte. Dass sich die Feuerwehrleute "aufgrund des Formats der Anhörung" während einer geschlossenen Sondersitzung des Stadtrats zur Abberufung einer Führungskraft "unwohl und nicht wertgeschätzt gefühlt haben", bedauere der Stadtrat sehr. Während dieser Sitzung habe es unterschiedliche Aussagen seitens der Feuerwehr gegeben, weswegen deren Gesuch nach einer Entlassung einer Feuerwehr-Führungskraft zunächst nicht die notwendige Mehrheit erhalten habe. Diese Entscheidung hatte den Eklat in der vergangenen Woche losgetreten.

Nach drei Tagen war die Stadt der Forderung der Feuerwehrleute nachgekommen. Im Eilverfahren hatte der Verwaltungsausschuss der Stadt am vergangenen Wochenende die umstrittene Führungskraft der Feuerwehr aus dem Dienst entlassen. Daraufhin hatten die 150 Feuerwehrleute ihren Dienst wieder aufgenommen. Die Rücktrittsgesuche der Führungskräfte des Stadtkommandos bleiben aber bestehen, wie Stadtbrandmeister Christian Stahl in der vergangenen Woche sagte. Das Vertrauensverhältnis zur Stadt sei nachhaltig beschädigt. Außerdem bleibt es wohl dabei, dass viele Osterfeuer in und um Nordenham nicht stattfinden werden. Der Stadtrat bedauert dies den jüngsten Angaben zufolge ausdrücklich und übernimmt "die volle Verantwortung".

