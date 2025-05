Stand: 06.05.2025 23:00 Uhr Drei Einbrecher überfallen schlafende 16-Jährige in Wohnhaus

Drei unbekannte Männer sind in Schwaförden (Landkreis Diepholz) in ein Wohnhaus eingebrochen und haben dort eine 16-Jährige überfallen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen die Männer gegen drei Uhr in der Nacht zu Freitag gewaltsam die Terrassentür des Hauses auf. Sie weckten die 16-Jährige, die in der oberen Etage schlief und allein im Haus war. Die Männer befahlen der Jugendlichen, ruhig zu sein. Nach rund zwei Stunden verließen sie mit ihrer Beute - Modeschmuck, zwei Sparschweinen und einer EC-Karte - das Haus. Die Jugendliche flüchtete sich daraufhin zu den Nachbarn. Laut Polizei blieb sie körperlich unverletzt. Die drei Unbekannten sind laut Polizei etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Sie trugen schwarze Sturmhauben, Pullover, Westen und Jeans. Einer der Männer soll eine Pistole dabeigehabt haben.

