Stand: 09.06.2023 07:07 Uhr Einbrecher kommt aus Italien und verursacht Hausexplosion

Ein Mann aus Italien ist wegen eines Einbruchs und Brandstiftung in Vechta zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Oldenburg sah es als erwiesen an, dass der 40-Jährige aus Italien angereist war und gezielt in das Haus einbrach. Dort stahl er Goldschmuck. Dann vergoss er Benzin, um das Haus anzuzünden. Dabei kam es zu einer verheerenden Explosion, die den Einbrecher schwer verletzte und das Haus komplett ruinierte. Es entstand ein Schaden von 800.000 Euro. Ungeklärt blieb vor Gericht, was genau den Mann veranlasst hatte, per Zug über Osnabrück nach Vechta zu reisen, um dann den Einbruch zu begehen. Die Tat geschah Ende Dezember.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.06.2023 | 07:30 Uhr