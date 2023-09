Stand: 27.09.2023 18:03 Uhr Edewecht: Autofahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Bei einem schweren Unfall auf der B401 bei Edewecht (Landkreis Ammerland) ist am Mittwoch ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und prallte dort mit einem Lkw frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte den Mann zwar befreien, er starb jedoch noch am Unfallort. Der Lkw-Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt. Die B401 war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten bis in den frühen Abend gesperrt.

