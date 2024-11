Stand: 01.11.2024 13:40 Uhr Dunkle Jahreszeit: Polizei kontrolliert Fahrräder auf Schulwegen

In den Landkreisen Verden und Osterholz kontrolliert die Polizei in der dunklen Jahreszeit vermehrt Fahrradfahrende. Besonders Schulwege haben die Beamten im Blick, teilt die Polizei mit. Bei den Kontrollen werde auf richtige Beleuchtung, Reflektoren und funktionierende Bremsen geachtet. An der Oberschule Verden habe es bereits eine Kontrolle gegeben. Von 147 Fahrrädern und E-Scootern hatten den Angaben nach 63 Fahrzeuge Mängel. Schülerinnen und Schüler mit nicht verkehrssicheren Fahrzeugen mussten zwar laut Polizei keine Geldstrafen bezahlen. Sie müssten die Räder aber repariert bei den Klassenlehrern vorzeigen. Wer im Dunkeln ohne Licht unterwegs sei, gefährde vor allem sich selbst. Die Polizei rät, in der dunklen Jahreszeit beim Radfahren gut sichtbare Kleidung und einen Fahrradhelm zu tragen.

