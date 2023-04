Stand: 19.04.2023 06:55 Uhr Drohschreiben in Norden: Polizei räumt Schule

Eine Schule in der Stadt Norden (Landkreis Aurich) ist am Dienstagvormittag evakuiert worden. Wie die Polizei jetzt mitteilte, war ein Drohschreiben aufgetaucht, in dem die Schule in der Osterstraße genannt wurde. Die Beamten begleiteten die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte vorsorglich aus dem Gebäude. Die Polizei überprüfte alle Räume und das Grundstück genau, konnte aber keinerlei Gefahrenlage feststellen. Nach etwa zweieinhalb Stunden wurde der Schulbetrieb wieder aufgenommen. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.04.2023 | 06:30 Uhr