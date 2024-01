Stand: 03.01.2024 17:42 Uhr Drei Kühe brechen durch Boden in Güllegrube - ein Tier verendet

In einem Stall in Thedinghausen (Landkreis Verden) sind drei Kühe durch den Spaltenboden in eine Güllegrube gebrochen. Nach Angaben des Gemeindebrandmeisters am Mittwoch verendete ein Tier - die beiden anderen Kühe wurden gerettet. Demnach wurde die Gülle von Helfern abgepumpt und anschließend der Spaltenboden entfernt. Letztlich sei eine Treppe aus Strohballen gebaut worden, wodurch die Tiere aus der Grube gerettet werden konnten, sagte der Brandmeister. Warum der Boden brach, der aus mit Abstand gesetzten Balken besteht, ist unklar.

