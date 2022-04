Doppelmord in Delmenhorst: Weitere Männer angeklagt Stand: 26.04.2022 10:54 Uhr Im Fall der Doppelmorde aus dem Oktober 2021 hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg sechs weitere Männer angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, bei der Planung einer der Taten mitgewirkt zu haben.

Laut Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht der Beihilfe zum Mord an dem männlichen Opfer. Den sechs Männern wird vorgeworfen, in die Planung der Tat eingebunden gewesen zu sein und sie unterstützt zu haben. Vier der sechs Angeklagten befinden sich den Angaben zufolge seit Dezember vergangenen Jahres in Untersuchungshaft.

VIDEO: Doppelmord-Prozess: Angeklagter legt Geständnis ab (22.03.2022) (1 Min)

Täter stach in Delmenhorst 30 Mal auf sein Opfer ein

Am 3. Oktober vergangenen Jahres war in einer Sportsbar in Delmenhorst ein Mann nach einer Messerattacke gestorben. Noch am selben Abend wurde eine 27-jährige Frau durch Messerstiche so schwer verletzt, dass sie zwei Tage später starb. Ihr Ehemann steht wegen beider Taten in Oldenburg vor Gericht.

