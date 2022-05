Stand: 19.05.2022 11:34 Uhr Dötlingen: 84-Jähriger beschädigt sieben Autos

Ein 84-Jähriger hat beim Einparken mit seinem Wagen einen Schaden von rund 25.000 Euro verursacht. Der Mann wollte in Dötlingen im Landkreis Oldenburg am Straßenrand halten und schaffte es nicht in die Parklücke. Dabei beschädigte er insgesamt sieben Autos. Ein Wagen war infolgedessen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizeinspektion Delmenhorst ermittelt gegen den 84-Jährigen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2022 | 13:30 Uhr