"Disney Treasure": Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft wird überführt Stand: 17.09.2024 15:43 Uhr Das neue Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft liegt bereits seit Anfang August im Werfthafen. Am Mittwoch soll die "Disney Treasure" nach Informationen des NDR Niedersachsen über die Ems in die Nordsee überführt werden.

Die Meyer Werft aus Papenburg veröffentlicht auf Wunsch des Disney-Konzerns keine Details zur Überführung. Nach Informationen des NDR Niedersachsens legt das Schiff am Mittwochmittag um 11.30 Uhr im Werfthafen ab und soll am frühen Donnerstagmorgen in Eemshaven ankommen. Auch Kreuzfahrtfans wissen augenscheinlich über die anstehende Überführung Bescheid: Der Wohnmobilstellplatz an der Werft ist bereits voll. Wie alle Kreuzfahrtschiffe zuvor wird auch die "Disney Treasure" von zwei Schleppern rückwärts über die Ems gezogen. So lässt sich das Schiff besser manövrieren.

Start um 11.30 Uhr im Werfthafen in Papenburg

Nachmittag: Passieren der Friesenbrücke in Weener

ca. 20.45 Uhr: Passieren der Jann-Berghaus-Brücke in Leer

ca. 0 Uhr: Pause am Emssperrwerk bei Gandersum

ca. 2 Uhr: Fahrt auf die Nordsee

Donnerstagmorgen: Festmachen in Eemshaven

(Zeitplan nach Information des NDR Niedersachsen)

Ems wird für Überführung aufgestaut - Kritik von Umweltschützern

Für die Überführung eines Kreuzfahrtschiffes muss die Ems aufgestaut werden. Dafür veranlasst der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), eine Sperrung des Emssperrwerks. Seit Jahren kritisieren Umweltschützerinnen und Umweltschützer das Aufstauen der Ems als Gefahr für die Tierwelt.

"Disney Treasure" wird mit Flüssigerdgas betrieben

Die "Disney Treasure" ist 341 Meter lang, 39 Meter breit und 15 Decks hoch. Das Schiff hat Platz für 4.000 Passagiere. Betrieben wird das Kreuzfahrtschiff, das ausschließlich für den amerikanischen Markt bestimmt ist, mit Flüssigerdgas.

