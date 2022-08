Diskussion um Café in Esens: Kleine Kinder dürfen nicht rein Stand: 02.08.2022 08:53 Uhr Ein Café im ostfriesischen Esens untersagt jüngeren Kindern den Zutritt. Der Grund für den Betreiber: Einige Eltern würden sie nicht richtig beaufsichtigen. Das sorgt für Diskussionen.

"Man darf Kinder nicht für ihre Eltern bestrafen", sagen die einen. Andere haben Verständnis für den Wirt in Esens, der keine Kinder unter zehn Jahren mehr in seine Innenräume lassen will. Viele Menschen haben sich heute früh bereits an einer Call-in-Aktion des NDR in Niedersachsen beteiligt und ihre Ansicht mitgeteilt. Wie ist Ihre Meinung? Was halten Sie vom Konzept des Cafés? Wie sollten sich Gastwirte verhalten, wenn Eltern nicht auf ihre Kinder achten, die durch den Gastraum toben und von Treppen springen? Ist ein Kinder-Verbot als letztes Mittel okay oder der falsche Weg? Sagen Sie uns ihre Meinung unter Telefon (0511) 884066 oder senden Sie ihre Nachricht in die NDR Niedersachsen App.

Situation im Café löst Entscheidung aus

Die Entscheidung, sein Konzept zu ändern, traf der Gastwirt vor knapp zwei Wochen. Ein Kind sprang seinem Vater immer wieder von der Treppe in den Nacken und der Vater sagte, es sei doch nichts passiert, schildert der Gastronom. Da schloss er kurzerhand den Laden im laufenden Betrieb. Seither dürfen sich Kinder im entsprechenden Alter nur noch auf der Terrasse an der Straße aufhalten. Da müssten die Eltern nämlich aufpassen. Der Betreiber sagt, er hätte nichts gegen Kinder - im Gegenteil. Wohl aber gegen Eltern, die sich nicht um ihre Kinder kümmerten.

Dehoga: Kinder ausschließen darf nur letztes Mittel sein

Erich Wagner, Ostfriesland-Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Niedersachsen, zeigt Verständnis, sagt aber auch: Kinder draußen zu lassen, dürfe nur das letzte Mittel sein. Eigentlich sei die Maxime, dass die ganze Familie zusammen bewirtet werden soll. Dennoch: Es komme immer häufiger vor, dass Eltern ihren Kindern keine Aufmerksamkeit schenkten, ihnen dann langweilig werde und sie sich im Restaurant selbstständig machen würden. Und dann könne es gefährlich werden. Auch das wenige Service-Personal sei zunehmend genervt und fordere immer wieder vom Chef, etwas gegen Kindertrubel zu unternehmen, sagte Wagner. Viele Betriebe setzen inzwischen auf Spielecken oder zumindest Buntstifte.

Kinderschutzbund hält Ausschluss für problematisch

Der Kinderschutzbund sieht das Ganze problematisch: Kinder seien Teil der Gesellschaft. Wenn das Café aber große Sicherheitsbedenken habe oder ein klares Konzept als Café für Ältere oder Ruhesuchende vorweisen kann, sei der Ausschluss von Kindern nicht diskriminierend, sagte eine Sprecherin. Die Reaktionen in Esens sind gemischt - sie reichen von Verständnis bis hin zu verärgerten Gästen.

