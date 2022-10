"Disco-Morde" in Cuxhaven: Mehr als 100 Hinweise Stand: 13.10.2022 10:52 Uhr Nach der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat die Polizei mehr als 100 Hinweise zu den sogenannten Disco-Morden in Cuxhaven erhalten.

Mehr als 70 Hinweise sind in der ZDF-Redaktion eingegangen, 30 weitere direkt bei der Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte. Darunter sind demnach auch personenbezogene Hinweise, die nun, wie alle weiteren Meldungen, überprüft werden. Auch mögliche Zusammenhänge zu Taten aus der Vergangenheit bei anderen Polizeidienststellen werden weiter intensiv überprüft, hieß es. Kriminalhauptkommissar Rainer Brenner, Leiter der Ermittlungsgruppe Cold Case der Polizeiinspektion Cuxhaven, zeigte sich zufrieden mit dem Rücklauf. "Ob der entscheidende Hinweis dabei ist, wird sich zeigen. Unser Ziel ist und bleibt es, den Angehörigen nach so langer Zeit endlich Gewissheit zu bringen", sagte Brenner.

Polizei geht von Serienmörder aus

Die Ermittlerinnen und Ermittler vermuten, dass ein Serientäter zwischen 1977 und 1986 die sechs jungen Frauen getötet hat. "Die Angehörigen wollen Gewissheit", hatte ein Polizeisprecher gesagt. Deshalb sei die Behörde nach mehr als 40 Jahren erneut an die Öffentlichkeit gegangen.

Unbekannter erpresst 86-Jährige aus Varel nach Einbruch

Neben den mutmaßlichen Morden waren weitere Kriminalfälle aus Niedersachsen Themen in der Fernsehsendung. Bei einem Fall aus Varel im Landkreis Friesland sucht die Polizei nach einem Einbrecher und Erpresser. Der unbekannte Täter war laut Polizei Anfang Juli 2021 in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hatte dort Bargeld mit dreistelligem Wert gestohlen. Darüber hinaus habe er die 86-jährige Bewohnerin bedroht. Rund zwei Monate danach, so die Polizei, meldete sich der Unbekannte mit einem Erpresserschreiben.

Falsche Zollbeamte erbeuten in Wolfsburg wertvollen Schmuck

Zwei vermeintlichen Zollbeamten will unterdessen die Polizei in Wolfsburg auf die Schliche kommen. Sie hatten im Januar 2018 eine 76-Jährige ausgetrickst, indem sie vorgaben, ihren Tresor überprüfen zu wollen. Dabei sei es den Unbekannten gelungen, der Frau Schmuck im Wert von rund 400.000 Euro zu stehlen.

