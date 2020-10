Delmenhorst verschärft Corona-Regeln wegen Infektionszahlen Stand: 19.10.2020 11:27 Uhr Nach dem drastischen Anstieg der Corona-Neuinfektionen in Delmenhorst erlässt die Stadt zusätzliche Einschränkungen. Mittlerweile liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 200.

Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) kündigte am Montag an, dass in auch Delmenhorst eine Sperrstunde eingeführt wird, die zwischen 23 Uhr und 6 Uhr gelten soll. "Das ist ein Zeichen für die Ernsthaftigkeit der Lage", sagte Jahnz. Auch Zusammenkünfte von Personen werden wieder deutlich strenger reglementiert. Sowohl in privaten Räumen als auch im Freien dürfen sich nur maximal zehn Menschen treffen. Lediglich bei Hochzeiten und Beerdigungen sind bis zu 25 Personen erlaubt. Die Verwaltung untersagt zudem bis auf Weiteres Gottesdienste sowie sämtliche öffentlichen Veranstaltungen. Schulen und Kitas sollen nach den Herbstferien allerdings wieder im Regelbetrieb öffnen, solange die Hygienekonzepte es zulassen.

Weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen

Bereits am Sonntag waren sämtliche Gottesdienste und Sportveranstaltungen In Delmenhorst abgesagt worden. Zuschauer sind mindestens bis zum 25. Oktober nicht zugelassen. Das gilt für sämtliche öffentlichen und privaten Sportanlagen sowohl drinnen als auch draußen.

Unter der Telefonnummer (04221) 99 22 71 ist in Delmenhorst ein Bürgertelefon für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Es ist am Wochenende 10 bis 13 Uhr besetzt sowie unter der Woche jeweils von 9 bis 16 Uhr.

Spekulationen über Großhochzeiten

Die CDU in Delmenhorst hat unterdessen eine dringende Anfrage an Oberbürgermeister Jahnz und Krisenstabsleiter Rudolf Mattern gestellt. Sie fordert Aufklärung darüber, welche Erkenntnisse es über das Infektionsgeschehen gibt und welche Ergebnisse die Kontaktnachverfolgung ergeben hat. In der Anfrage heißt es, dass öffentlich darüber diskutiert werde, dass Großhochzeiten in Bremen Auslöser des Infektionsgeschehens sein sollen. Sogar Angehörige von städtischen Bediensteten hätten sich in den sozialen Medien in diese Richtung geäußert. Dadurch entstehe der Eindruck, dass die Politik der Bevölkerung Informationen vorenthalte. Die Stadt hatte mitgeteilt, dass sich keine Corona-Hotspots ausmachen ließen.

Oberbürgermeister warnt vor Spekulationen

Jahnz sagte dazu auf der Pressekonferenz lediglich, dass die Diskussionen wahrgenommen würden. Spekulationen seien aber nicht hilfreich. "Die sozialen Medien haben ihre eigene Kraft", betonte der Oberbürgermeister.

