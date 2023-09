Stand: 01.09.2023 11:09 Uhr Dachstuhlbrand in Bösel: Es war Brandstiftung

Zu einem Dachstuhlbrand in Bösel Anfang Juli gibt es neue Erkenntnisse. Wie die Polizei mitteilte, ist das Haus vorsätzlich in Brand gesteckt worden. Unklar sei aber, wer für den Brand verantwortlich ist. Die Polizei ermittelt weiter. Neben dem Feuer beschäftigen die Ermittler auch umgedrehte Hakenkreuze, die am selben Haus einige Tage vor dem Brand aufgetaucht waren. Eine Ermittlungsgruppe arbeitet dafür mit dem polizeilichen Staatsschutz zusammen. Derzeit sei aber noch nicht geklärt, ob ein Zusammenhang zwischen den Hakenkreuzen und dem Brand bestehe, so die Polizei. Das Haus ist seitdem unbewohnbar.

Weitere Informationen Bewohner in Bösel verlieren nach Brand ihr Zuhause Das Feuer war in einer Doppelhaushälfte ausgebrochen. Auch das angrenzende Haus wurde beschädigt. Verletzt wurde niemand. (04.07.2023) mehr

