Dachbrand an Grundschule in Syke: Unterricht fällt aus Stand: 09.11.2024 13:28 Uhr Nach einem Brand am Dach einer Grundschule in Syke fällt der Unterricht am Montag und Dienstag aus. Die Stadt hat eine Notbetreuung organisiert. Die Polizei vermutet Bauarbeiten als Brandursache.

Der Brand an der Grundschule am Lindhof in Syke (Landkreis Diepholz) war am Freitag wenige Stunden nach Schulschluss ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand ein Teil des Daches bereits in Flammen, wie die Polizei Diepholz mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten demnach verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreitete. Verletzt wurde nach Angaben der Stadt niemand. Teile des Schulgebäudes müssten aber vorerst gesperrt bleiben. Für die Schulkinder fällt der Unterricht am Montag und Dienstag (11. und 12. November) aus. Die Stadt Syke hat nach eigenen Angaben eine Notbetreuung organisiert.

Polizei: Brand vermutlich bei Bauarbeiten am Dach entstanden

Vertretende der Stadt und der Schule verschafften sich am Freitag einen ersten Überblick über das Ausmaß der Schäden. Demnach wurde neben dem Schuldach auch die Zwischendecke beschädigt. Inwiefern auch die darunter liegenden Klassenräume betroffen sind, ist noch unklar. Nach ersten Einschätzungen beläuft sich der Schaden auf 20.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht derzeit davon aus, dass das Feuer bei Bauarbeiten am Schuldach entfacht wurde.