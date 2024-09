Stand: 29.09.2024 15:15 Uhr Ein Toter und vier Verletzte bei Brand in Syke

Bei einem Brand in Syke (Landkreis Diepholz) ist am Sonntagmorgen ein 60 Jahre alter Mann gestorben. Vier Menschen wurden verletzt. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte um 6.25 Uhr zu dem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße gerufen worden. Zehn der Bewohnerinnen und Bewohner hätten sich bereits eigenständig ins Freie gerettet, so eine Sprecherin. Der bereits nicht mehr ansprechbare 60-Jährige sei in seinem Zimmer gefunden und vom Rettungsdienst versorgt worden, jedoch kurz darauf im Rettungswagen verstorben. Eine 38-jährige Frau, zwei 19 und 26 Jahre alte Männer und ein sechsjähriges Kind kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Schwelbrand im Zimmer des 60-Jährigen ausgebrochen und hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Ursache sei vermutlich ein vergessener Kochtopf mit Essen auf einer eingeschalteten mobilen Herdplatte gewesen, so die Sprecherin. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

