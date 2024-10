Stand: 06.10.2024 10:25 Uhr Brand in Pferdehof in Syke: Feuer zerstört mehrere Gebäude

Am frühen Sonntagmorgen ist in einem Pferdehof in Syke (Landkreis Diepholz) ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Gebäude, darunter einer Doppelgarage und ein Stall, wurden zerstört. Verletzte gab es nicht. In dem Stall hätten sich auch keine Tiere aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher. Rund 150 Feuerwehrkräfte löschten den gegen 4.45 Uhr gemeldeten Brand. Ein angrenzendes Wohnhaus sei durch Ruß beschädigt, ansonsten aber noch bewohnbar, hieß es. Der Schaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min