Cuxhaven: Neuer Trawler "Berlin" fängt nachhaltig Fisch

Die Deutsche Fischfang-Union (DFFU) aus Cuxhaven hat in Norwegen einen neuen Fabriktrawler übernommen. Der Schiffsneubau soll neue Lösungen für die Produktion an Bord bieten. Der gesamte Fang soll verwertet werden, erklärte DFFU-Geschäftsführer Samuel Rodriguez Ortega am Mittwoch dem NDR. Ausgenommen seien nur Fischgräten. Selbst die Fischhäute werden eingefroren und beispielsweise für Nahrungsergänzungsprodukte oder Kosmetika mit an Land gebracht. Mit dem Fischereizeichen "NC 107" fährt der neue Trawler "Berlin" unter deutscher Flagge. Im Mai wird der Neubau nach seiner ersten Fangreise in seinem Heimathafen Cuxhaven erwartet. Die Investition in das derzeit modernste deutsche Fangfabrikschiff liegt nach Reedereiangaben bei mehr als 55 Millionen Euro.

