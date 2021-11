Stand: 29.11.2021 15:45 Uhr Corona-Ausbruch in Pflegeheim Ottersberg: Drei weitere Tote

Infolge eines Corona-Ausbruchs in einem Pflegeheim in Ottersberg (Landkreis Verden) sind drei weitere Menschen gestorben. Nach Angaben des Landkreises handelt es sich dabei um zwei Frauen im Alter von 67 und 86 Jahren sowie um einen 87-jährigen Mann. In der vergangenen Woche war bereits ein 85-jähriger Heimbewohner gestorben. Als erstes war eine Pflegekraft in dem Heim Mitte November positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mittlerweile haben sich nach offiziellen Angaben rund 50 Bewohnerinnen, Bewohner und Pflegekräfte nachweislich infiziert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.11.2021 | 16:00 Uhr