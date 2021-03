Corona-Ausbruch in Augustfehn: Zahl der Toten steigt weiter Stand: 17.03.2021 18:42 Uhr Die Zahl der Todesfälle in einem Pflegeheim in Augustfehn (Landkreis Ammerland) ist inzwischen auf 13 gestiegen. Das hat der Landkreis am Mittwoch bestätigt.

Nach Angaben einer Sprecherin starben zehn der Bewohnerinnen und Bewohner an Covid-19, weitere drei in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Aktuell seien noch 24 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 16 Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert, hieß es. Das Gesundheitsamt habe weitere Pflegekräfte zur Unterstützung in die Einrichtung geschickt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Insgesamt haben sich in den vergangenen Wochen in dem Heim 49 von 63 Bewohnerinnen und Bewohner und mehr als 20 Pflegekräfte infiziert.

Betreiberin schweigt

Das unmittelbar nach dem Ausbruch für externe Personen angeordnete Betretungsverbot für die Einrichtung sei inzwischen bis 22. März verlängert worden, sagte die Kreissprecherin. Nach Informationen des NDR in Niedersachsen waren Vorwürfe laut geworden, dass infizierte Mitarbeitende zum Dienst verpflichtet worden seien. Die Betreiberin - die Azurit-Gruppe - äußert sich derzeit nicht zu den Vorfällen. Gemeindebürgermeister Matthias Huber (SPD) zeigt sich besorgt und betroffen. Der Landkreis Ammerland habe der Gemeinde aber bestätigt, dass in der Einrichtung alle Vorgaben eingehalten werden. Das Hygienekonzept sei vom Gesundheitsamt für vorbildlich erklärt worden.

