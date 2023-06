Stand: 09.06.2023 20:31 Uhr Busfahrer soll Schulkinder nicht aus Bus gelassen haben

Ein 58-jähriger Busfahrer soll mehr als 40 Schulkinder am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz im Verdener Stadtteil Hönisch nicht aus dem Bus gelassen haben. Wie die Polizei mitteilte, dauerte die Fahrt von der Grundschule in Verden-Dauelsen offenbar länger als normalerweise. Auf dem Parkplatz sollte der Busfahrer abgelöst werden. Während er auf den Ersatzfahrer wartete, konnten die Kinder Schilderungen zufolge in einem Zeitraum zwischen 10 und 30 Minuten den Bus nicht verlassen. Warum ein Fahrerwechsel stattfinden sollte und warum der 58-Jährige die Türen versperrte, wird noch ermittelt, hieß es. Körperlich verletzt wurde nach Angaben der Polizei keines der Schulkinder. Kinder und Eltern seien jedoch aufgelöst und aufgebracht gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung gegen den Busfahrer eingeleitet.

