Stand: 26.03.2025 08:33 Uhr Bus verpasst: Polizei bringt Jugendliche in Schillig ins Warme

Ein junges Paar aus Nordrhein-Westfalen ist in der Nacht zu Mittwoch in Schillig (Landkreis Friesland) gestrandet und hat die Polizei um Hilfe gebeten. Demnach hatten die beiden 18-Jährigen mit dem Deutschlandticket einen Tagesausflug an die Küste machen wollen. Dann jedoch interpretierten sie den Busfahrplan falsch und saßen nachts bei zunehmend sinkenden Temperaturen im entlegenen Touristenort Schillig fest. Zuletzt riefen sie die Polizei - die dann auch mit einem Streifenwagen erschien und die beiden mit zur Polizeistation nach Jever nahm. Dort bekamen sie ein heißes Getränk und konnten bis zur ersten Zugabfahrt im Warteraum der Wache bleiben. Den beiden 18-Jährigen sei nicht klar gewesen, dass sie den Bus telefonisch hätten vorbestellen müssen, so ein Beamter.

