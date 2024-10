Stand: 01.08.2024 08:20 Uhr Bürger gefragt: Uni Vechta startet Klimawandel-Projekt

An der Universität Vechta startet heute ein neues Projekt, das sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Dabei sind auch Bürgerinnen und Bürger gefragt. In dem Projekt soll es konkret um ihr persönliches Erleben des Klimawandels gehen, um Ideen und Erfahrungen aus dem Alltag. Die Universität Vechta lädt alle Interessierten deshalb am Nachmittag zu einer Auftaktveranstaltung ein - live und online. Gemeinsam mit dem Landesmuseum für Natur und Mensch Oldenburg und dem Wattenmeer Besucherzentrum in Wilhelmshaven sollen am Ende der Projektzeit Fotos, Audiobotschaften und kleine Filme entstehen, die dann in einer Ausstellung gezeigt werden.

