Brennender Lkw: A1 bis in die Nacht gesperrt

Auf der A1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist am Dienstag ein Lkw in Brand geraten. Die Autobahnpolizei ging am Abend davon aus, dass die Fahrbahn in Richtung Hamburg noch bis etwa 5 Uhr am Mittwochmorgen gesperrt sein wird. Am Abend wollten die Einsatzkräfte den Rückstau auflösen, indem sie die wartenden Fahrzeuge einspurig am Brandort vorbeilotsten.

Laster brennt auf Standstreifen

Wegen starker Rauchentwicklung wurde zeitweilig auch der Gegenverkehr in Richtung Osnabrück behindert. Der Lkw war auf dem Standstreifen in Brand geraten. Weitere Details gab die Polizei am Dienstagabend nicht bekannt.

