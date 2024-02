Stand: 05.02.2024 16:55 Uhr Betrunkener Patient verletzt Arzt in Notaufnahme

Im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide hat ein betrunkener Patient einen Arzt angegriffen und verletzt. Der 38-Jährige kam am Freitag nach einem Sturz in die Notaufnahme, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach mit einer notwendigen Behandlung nicht einverstanden, bedrohte andere Patienten und griff den Arzt an. Der 58 Jahre alte Mediziner sei leicht verletzt worden, hieß es. Zum Schutz des Krankenhauspersonals sei die Polizei während der weiteren Untersuchungen des Mannes vor Ort geblieben. Gegen den Patienten werde nun strafrechtlich ermittelt.

