Stand: 03.06.2024 08:53 Uhr Bremerhaven: Kinderzimmer in Flammen - Kinder atmen Rauch ein

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend ein Feuer in einem brennenden Mehrfamilienhaus in Bremerhaven gelöscht. Wie ein Sprecher mitteilte, hatte zuerst ein Holzunterstand hinter dem Haus gebrannt. Von dort griffen die Flammen auf die Fassade und ein Kinderzimmer im Erdgeschoss über. Nach Angaben der Feuerwehr hatten zwei Kinder Rauch eingeatmet und mussten vom Notarzt des Rettungsdienstes untersucht werden. Nach den Löscharbeiten sei das Dach mithilfe einer Drehleiter auf mögliche Glutnester unter den Dachziegeln kontrolliert worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.06.2024 | 06:30 Uhr