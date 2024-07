Stand: 29.07.2024 14:16 Uhr Bremen: Jugendliche greifen 13-Jährige an und filmen die Tat

Eine 13-Jährige ist am Samstagabend im Bremer Stadtteil Vegesack von drei jugendlichen Mädchen geschlagen und getreten worden. Außerdem zogen die Angreiferinnen laut Polizei an ihren Haaren und bespuckten sie. Sechs weitere Personen hätten das Geschehen verfolgt, so eine Sprecherin. Einige von ihnen filmten den Angriff mit ihren Handys und veröffentlichten das Video in den sozialen Medien. Die 13-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Sie war zuvor mit einer Freundin unter einem Vorwand zum Fußballplatz am Vegesacker Bahnhofsplatz gelockt worden. Die Polizei konnte die drei Angreiferinnen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren schnell identifizieren. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min