Stand: 29.09.2022 08:02 Uhr Bremen: Fußgänger gerät unter Straßenbahn

In der Bremer Neustadt ist am Abend ein Mann von einer Straßenbahn überfahren worden. Der 39-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte der Bremer die Langemarckstraße überqueren wollen, obwohl eine Ampel für ihn Rotlicht zeigte. Der Fahrer einer herankommenden Straßenbahn bremste, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger geriet unter das vordere Räderpaar und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

