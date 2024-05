Stromkabel nach England: Habeck zum Baustart in Wilhelmshaven Stand: 21.05.2024 02:00 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kommt heute nach Wilhelmshaven. Dort setzt er den ersten Spatenstich für ein Hunderte Kilometer langes Seekabel zwischen Deutschland und Großbritannien.

725 Kilometer lang wird das Unterwasser-Stromkabel sein, das Wilhelmshaven durch die Nordsee mit dem britischen Stromnetz auf der Isle of Grain in der englischen Grafschaft Kent verbindet. 2028 soll es in Betrieb gehen und Strom in beide Richtungen transportieren.

Bislang 54 Stromkabel ins Ausland

Nach Angaben der Bundesnetzagentur führen bislang 54 Stromleitungen von Deutschland in alle neun Nachbarländer sowie nach Schweden und Norwegen. Vier davon sind Seekabel. 16 weitere dieser sogenannten Interkonnektoren befinden sich in der Planung, darunter die Leitung nach England mit dem Namen Neuconnect. Die Kosten dieses Projekts von knapp drei Milliarden Euro übernimmt ein Investoren-Konsortium.

Überschüssigen Windstrom nach England verkaufen

Windenergie, die auf See und an den norddeutschen Küsten entsteht, kann wegen fehlender Kapazität in den Stromnetzen oft nicht Richtung Süden geleitet werden. Im vergangenen Jahr hatten die Windkraftanlagen in der Nordsee laut Netzbetreiber Tennet wegen solcher Engpässe neun Prozent weniger Strom geliefert als 2022. Neuconnect soll hier helfen und unter anderem überschüssigen Windstrom auf die Insel leiten, sagte der stellvertretende Geschäftsführer von Neuconnect Deutschland, Torsten Garmatz, der Deutschen Presse-Agentur.

Hoffnung: Durch Stromhandel die Preise für Verbraucher senken

Laut Bundesnetzagentur kann die deutsch-englische Leitung die Energiesicherheit verbessern und den Wettbewerb ankurbeln - dies könne die Strompreise für Verbraucherinnen und Verbraucher senken. "Strom wird im europäischen Verbund dort erzeugt, wo dies am günstigsten möglich ist", hieß es. Die Länder könnten so wechselseitig von den jeweils günstigsten Produktionsbedingungen profitieren.

