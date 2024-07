Stand: 22.07.2024 09:19 Uhr Brand zerstört Dach von Einfamilienhaus im Landkreis Diepholz

In Scholen (Landkreis Diepholz) ist das Dach eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Die Bewohner waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Brandes am Sonntagnachmittag nicht zuhause. Zeugen hatten demnach berichtet, dass das Dach kurz nach einem Blitz und lautem Donner zu brennen angefangen habe. Ob der Blitz tatsächlich der Auslöser für das Feuer war, ist noch unklar. Das Dach wurde komplett zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf 200.000 Euro. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.07.2024 | 06:30 Uhr