Stand: 11.06.2024 12:26 Uhr Brand in Vechta: Feuerwehr findet toten Mann

In Vechta hat am Dienstagmorgen ein Wohnhaus gebrannt. Bei den Löscharbeiten fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Toten. Laut Polizei handelt es sich mutmaßlich um den dort allein lebenden 66 Jahre alten Bewohner. Die Polizei ermittelt nun zur Todesursache. Die Ursache für das Feuer ist den Angaben zufolge ebenfalls noch unklar. Die Straße, in der das Wohnhaus liegt, wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt.

