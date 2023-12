Stand: 13.12.2023 10:29 Uhr Brand in Mehrfamilienhaus: Kind hört Rauchmelder und wählt Notruf

In Großheide im Landkreis Aurich hat ein Kind in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr gerufen und damit möglicherweise Schlimmeres verhindert. Laut Feuerwehr hatte das Kind den Feuermelder durch die Wand gehört und den Notruf gewählt. Dann lief es nach draußen, sah dort das Feuer und alarmierte auch die Eltern. Zehn Hausbewohner brachten sich in Sicherheit, darunter acht Kinder. Sie blieben unverletzt. Nach Angaben der Feuerwehr stand bereits der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses in Flammen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Während der Löscharbeiten verletzten sich zwei Feuerwehrleute. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz mehr als sieben Stunden. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.12.2023 | 09:30 Uhr