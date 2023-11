Brand in Klinik: 39 Patienten in Leer evakuiert

Stand: 27.11.2023 09:00 Uhr

In Leer musste die Feuerwehr in der Nacht zu Montag zu einem Brand im Borromäus-Hospital in Leer ausrücken. Laut Polizei war ein Schwelbrand in einem Technikraum im Keller der Klinik ausgebrochen.