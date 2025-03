Brand in Bunde: Toter in Doppelhaus gefunden - neun Verletzte Stand: 14.03.2025 11:32 Uhr Im ostfriesischen Bunde (Landkreis Leer) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer in einem Doppelhaus ausgebrochen. Am Vormittag fand die Polizei einen Toten in dem Gebäude.

Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, habe das Gebäude komplett in Flammen gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Neun Männer konnten aus dem Gebäude gerettet werden, fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus. Am Vormittag fand die Polizei eigenen Angaben zufolge einen Toten in dem Gebäude. Die Ermittler gehen demnach davon aus, dass es sich um eine zuvor vermisste Person handelt.

In Gebäude befinden sich Monteurwohnungen

Rund 100 Rettungskräfte waren laut Feuerwehr daran beteiligt, den Brand zu löschen und Verletzte zu versorgen. In dem Gebäude befinden sich Monteurwohnungen für Arbeiter, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei vermutlich im Obergeschoss ausgebrochen. Wie es zu dem Brand in der Nacht kam, ist unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 800.000 Euro.

