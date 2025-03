Brand in Bunde: Toter in Doppelhaus gefunden - Obduktion angeordnet

Stand: 14.03.2025 15:44 Uhr

Im ostfriesischen Bunde (Landkreis Leer) ist in der Nacht zu Freitag ein Feuer in einem Doppelhaus ausgebrochen. Die Polizei fand am Vormittag einen Toten in dem Gebäude - die Staatsanwaltschaft Aurich hat eine Obduktion angeordnet.