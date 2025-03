Stand: 03.03.2025 14:29 Uhr Bombenfund in Bremen: Entschärfung offenbar nicht möglich

In Bremen sind vier mutmaßliche Bomben-Blindgänger auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Farge entdeckt worden. Bei den Funden handelt es sich laut Polizei vermutlich um 500 Kilo schwere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie haben ein spezielles Zündsystem. Aus Sicht von Fachleuten ist es nicht möglich, die Bomben zu entschärfen. Am Samstag werde der Kampfmittelräumdienst die Bomben genauer untersuchen, so die Polizei. Bestätigt sich der Verdacht, sollen die Bomben am Sonntag gesprengt werden. Dann müssten laut Polizei rund 2.000 Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von einem Kilometer ihre Wohnungen verlassen. In einer Schule in der Nähe soll eine Notunterkunft eingerichtet werden, eine mögliche Sprengung ist laut Polizei für 13 Uhr geplant.

Weitere Informationen Handgranate im Garten: Kontrollierte Sprengung in Großefehn Anwohner aus Großefehn hatte den Sprengsatz gefunden und die Polizei informiert. Kampfmittelexperten rückten an. (24.01.2025) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min