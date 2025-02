Stand: 20.02.2025 09:38 Uhr Stadt Osnabrück plant nächste Bombenräumung im März

Nach mehreren umfangreichen Bombenräumungen im Zentrum Osnabrücks am vergangenen Wochenende müssen sich die Anwohnenden auf weitere Evakuierungen einstellen. Das gab die Stadt am Dienstag bekannt. Im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup wurde demnach bei Bauarbeiten eine weitere mögliche Weltkriegsbombe gefunden, das untermauern Luftbildaufnahmen. Die Stadt plant deshalb am 16. März die nächste Entschärfung. Dafür muss nach aktuellem Stand sowohl die A33 zwischen Fledder und Lüstringen, als auch der Zugverkehr in Richtung Hannover gesperrt werden. Da in Voxtrup aber auch viel Grünfläche betroffen ist, ist die Stadt optimistisch, dass die Evakuierung gut funktionieren wird.

