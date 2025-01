Stand: 24.01.2025 15:15 Uhr Handgranate im Garten: Kontrollierte Sprengung in Großefehn

In Großefehn (Landkreis Aurich) haben Einsatzkräfte der Kampfmittelbeseitigung am Freitagnachmittag eine Handgranate kontrolliert gesprengt. Die Granate hatte ein Anwohner in seinem Garten gefunden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich um eine englische Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Etwa 100 Personen im Umkreis von rund 150 Metern um den Fundort mussten ihre Häuser verlassen. Die Auricher Landstraße in Richtung Schrahörnstraße und die Luisenstraße waren für den Einsatz gesperrt. Die Sprengung sei ohne Komplikationen verlaufen, so die Polizei.

